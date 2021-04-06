Услуга вызова мастера через единый диспетчерский центр появилась на портале mos.ru

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новый сервис вызова мастера через единый диспетчерский центр (ЕДЦ) появился на информационном портале mos.ru. Подать заявку можно по вопросам, касающимся ЖКХ, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На портале mos.ru появился новый сервис вызова мастера через единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для себя или для своих близких. Теперь у москвичей есть еще один удобный способ подачи заявки на ремонт лифта, замену лампочки в подъезде, устранение течи в квартире или уборку мусора на детской площадке, а также решения других вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Услуга доступна только пользователю с полной учетной записью на портале", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, столичные власти постоянно совершенствуют каналы взаимодействия с жителями, используют современные технологии, чтобы у каждого горожанина была возможность оставить заявку или получить консультацию специалиста наиболее удобным способом. Появление нового сервиса на портале mos.ru сделает обращение в единый диспетчерский центр еще проще и доступнее.

Для того чтобы оформить заявку на mos.ru, необходимо авторизоваться на портале и в каталоге услуг в разделе "Жилье, ЖКУ, двор" выбрать сервис "Вызов мастера".

"Единый диспетчерский центр востребован у жителей: в 2020 году через разные каналы связи москвичи направили более 5 млн заявок. Для города важно, чтобы обратиться в ЕДЦ было удобно в любой ситуации и с любого устройства. Проанализировав пожелания горожан, мы создали возможность вызвать мастера из управляющей компании или ГБУ "Жилищник" на портале mos.ru", - сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Единый диспетчерский центр - одна из самых популярных городских горячих линий. Жителей консультируют по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов, сантехники и другим темам. Почти 80% заявок, поступающих в ЕДЦ, выполняют в день обращения. Обрабатывать их по некоторым темам помогает голосовой помощник. Виртуальный ассистент способен зафиксировать адрес дома, суть проблемы и контакты заявителя и направить обращение специалистам.