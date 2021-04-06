В ЦППК рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в электричках

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Букет роз, дорогостоящую гитару, мотоэкипировку и монитор от компьютера забыли пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в поездах с начала года. Всего в электропоездах в январе - марте оставили почти 100 пакетов и сумок, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"В первом квартале 2021 года в электропоездах оставили почти 100 пакетов и сумок. Среди забытых вещей были обнаружены и интересные предметы. 8 марта в одном из вагонов был найден букет роз. Мужчина ехал поздравлять любимую девушку, заговорился по телефону и забыл цветы. Опомнился практически сразу, но поезд уже уехал. Чтобы спасти праздник, молодой человек заказал такси и отправился на конечную станцию, где и забрал букет", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в одной из забытых коробок был найден новый монитор от компьютера. В марте байкер с двадцатилетним стажем забыл в электропоезде эксклюзивную мотоэкипировку, подготовленную и расписанную художником по авторским эскизам.

"26 марта ЦППК удалось оперативно найти и вернуть пассажиру дорогостоящую электроакустическую гитару. <...> Лидерами среди забытых вещей до сих пор остаются: портфели, пакеты, кошельки, зонты и головные уборы", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.