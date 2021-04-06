Власти Москвы заявили, что переводить школы на дистанционное обучение не планируется

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют переводить учащихся столичных школ на дистанционное обучение на постоянной основе, сообщил во вторник руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.

"Таких планов нет", - сказал он в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию, отвечая на вопрос депутата Ольги Шараповой о том, есть ли планы о полном переходе на дистанционное обучение в школах столицы.

Дистанционное обучение в московских школах вводилось из-за эпидемической ситуации в связи с коронавирусом. Первый раз - весной прошлого года для всех школьников, а затем с 19 октября и до конца первого полугодия на такой формат перешли ученики 6-11-х классов. С 18 января все дети учатся очно. При этом в случае выявления коронавируса у школьника весь класс временно переводят на дистанционное обучение.