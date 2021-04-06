Собянин поручил завершить весеннюю уборку в Москве не позднее 30 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил, несмотря на позднее схождение снежного покрова, завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля. Традиционные весенние работы по уборке и благоустройству столичных территорий были начаты 1 апреля, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В течение апреля предстоит обеспечить уборку городских и внутридворовых территорий; <...> жилищного фонда (промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, лестниц и крылец, влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток); дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры; <...> инженерных сооружений и объектов монументального искусства (промывка транспортных тоннелей, эстакад и мостовых сооружений, промывка подземных и надземных пешеходных переходов, подготовка фонтанов); объектов энергоснабжения", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территориях столичных организаций и предприятий проведут ремонт и покраску ограждений, уборку строительных площадок, промывку витрин предприятий торговли, приведут в порядок территории объектов гаражно-стояночного хозяйства.

"Запланирована высадка свыше 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников. Также будут проведены 4 общегородских мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон. Для проведения работ будет задействовано свыше 43 тыс. рабочих и свыше 18 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, в том числе 3,8 тыс. подметально-уборочных и 2,4 тыс. поливально-уборочных машин, 11,9 тыс. единиц вспомогательной техники", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 24 апреля в традиционном общегородском субботнике смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители Москвы, желающие помочь в уборке и благоустройстве родного города после зимы. Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах - приводить в порядок газоны, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников.

"В ходе работ будут в обязательном порядке соблюдаться необходимые противоэпидемиологические меры. Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована на сайтах префектур и районных управ, а также на рекламных плакатах и объявлениях", - заключили в пресс-службе.