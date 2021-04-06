Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 опаздывают из-за человека на пути

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и, как следствие, второго Московского центрального диаметра (Курско-Рижский МЦД-2) задерживаются из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время ряд пригородных поездов Курского направления МЖД следует с увеличенным интервалом в сторону Москвы из-за человека на путях. По предварительной информации, он переходил пути в неположенном месте", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, и наезда избежать не удалось. Для оказания медицинской помощи были вызваны представители экстренных служб.

"После незапланированной стоянки поезд продолжил движение. МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания пригородных поездов и призывает пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге", - заключили в пресс-службе МЖД.