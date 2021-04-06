Туристический экопроект "Большое зеленое кольцо" запустят в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новый туристический экомаршрут общей протяженностью 170 км разрабатывают в Московском регионе. "Большое зеленое кольцо Москвы" затронет парки и зеленые территории в столице и вокруг нее, сообщила во вторник председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

"Если говорить о таком потенциале [экотуризма] в Москве - он колоссальный. Мы сейчас уже готовим такой большой проект. Если посмотреть все парки, которые есть в Москве, то это большое такое кольцо зеленое, которое окружает город. И, в принципе, было бы, наверное, интересно, чтобы через какое-то время у нас с вами появился туристический проект "Большое зеленое кольцо Москвы", где можно было бы обойти практически эти 170 км по территории всех парков Москвы. И это большой потенциал для развития спорт-, бего-, велотуризма", - сказала Проничева в ходе заседания рабочей группы по развитию туризма в столице.

Она подчеркнула, что парковые территории занимают порядка 50% площади Москвы. "Это фантастические возможности с точки зрения бега, комфортного времяпрепровождения на открытом воздухе, это открывшиеся сейчас возможности для пешеходных туров. В том числе мы совместно развиваем программу с Московской областью, и мы видим большой потенциал в том, чтобы в качестве досуга семьи, компании и организованные группы выбирали бы возможности походов куда-то между Москвой и Московской областью", - сказала Проничева.

По ее словам, столица открыта не только для гостей, но и своих жителей. "Призываю всех больше гулять по Москве, больше смотреть, больше пользоваться ее инфраструктурой, ходить в парки и на выставки, пользоваться экскурсиями с помощью бесплатного городского сервиса Russpass, с помощью "Москвы с тобой" виртуальными экскурсиями пройти по [ее] уголкам, просто насладиться любимым городом", - заключила глава Москомтуризма.