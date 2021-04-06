Мосгордума впервые за полгода проведет пленарное заседание в очном формате 7 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московская городская дума впервые с 30 сентября 2020 года проведет пленарное заседание в офлайн-формате в среду, 7 апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Мосгордумы.

"Очередное заседание Московской городской думы пройдет завтра, 7 апреля, в очном формате в зале заседаний думы. Решение принято комиссией по организации работы думы в соответствии с протокольным решением столичного парламента от 24 марта 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на прошлом пленарном заседании столичного парламента, состоявшемся 24 марта в дистанционном формате, было принято решение, что комиссия по организации работы думы за день до пленарного заседания будет определять форму его проведения исходя из результатов ПЦР-тестирования депутатов на коронавирусную инфекцию.

"6 апреля депутаты Мосгордумы, планирующие принять участие в заседании, прошли ПЦР-тестирование, на основании отрицательных результатов которого принято решение о проведении пленарного заседания Мосгордумы 7 апреля в очном формате. В соответствии с поступившим в столичный парламент письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, в зале заседаний будут реализованы все необходимые санитарно-профилактические меры, а также будет соблюдаться ряд ограничений", - заключили в пресс-службе Мосгордумы.

Дума возвращается в офлайн

Регламент проведения дистанционных пленарных заседаний Московской городской думы и заседаний комиссий парламента посредством видео-конференц-связи был утвержден депутатами Мосгордумы на заседании 1 апреля 2020 года. Первое заседание в онлайн-режиме парламентарии провели 27 мая прошло года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января 2021 года подписал указ об отмене ряда вынужденных ограничений, действовавших в период пандемии. Теперь сами работодатели принимают решение о вызове сотрудников на рабочие места или продолжении удаленной работы.

Как сообщал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, к марту около 40% сотрудников аппарата Московской городской думы продолжали выполнять свои служебные обязанности дистанционно. Непосредственно на рабочих местах находились те, кто обеспечивает оперативную и бесперебойную деятельность столичного парламента.

Проведение в очном формате заседаний профильных комиссий и собраний депутатских объединений с числом участников не более 50% от предельной вместимости помещений возобновили в Мосгордуме с 25 марта. Теперь формат проведения заседания столичного парламента будет определять комиссия по организации работы думы накануне дня заседания, учитывая результаты тестирования методом ПЦР-экспресс на новую коронавирусную инфекцию депутатов и сотрудников аппарата думы. Тестирование должно проводиться не ранее дня, предшествующего дню заседания парламента, а результаты тестирования депутаты передают в организационное управление аппарата думы не позднее 15 часов дня, предшествующего дню заседания.

По словам Шапошникова, и депутаты, и сотрудники аппарата Мосгордумы еженедельно имеют возможность проходить тестирование на коронавирус и наличие антител непосредственно в Московском парламентском центре.