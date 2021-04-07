Платформа Московского инновационного кластера позволит работать над созданием экопроектов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Платформа Московского инновационного кластера (МИК) открыла для предпринимателей новое межотраслевое объединение "Зеленая Москва", цель которого - сохранение окружающей среды. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Новый межотраслевой кластер объединил более 30 участников. Это ведущие технологические университеты, научные организации и промышленные компании. Они намерены сотрудничать для реализации проектов в сфере экологии и биотехнологий. Создав такой консорциум, мы начали формировать единую городскую платформу для развития экотехнологий и увеличения их вклада в экономику столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Межотраслевые кластеры позволяют московским и региональным компаниям совместно создавать, продвигать и тиражировать масштабные инновационные проекты. Благодаря кластерам бизнесмены и ученые могут найти партнеров, инвесторов и пилотные площадки для испытаний. Кроме того, участникам объединений город оказывает финансовую поддержку.

Среди участников объединения "Зеленая Москва" - Институт синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова Российской академии наук, межотраслевой инжиниринговый центр Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и другие.

Всего на платформе i.moscow действуют девять межотраслевых кластеров, в которые входят около 350 организаций. Они работают в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии. Присоединиться к объединениям предлагают как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Узнать подробнее о кластерах и подать заявку на участие можно на портале МИК.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам кластера доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В его состав входят более 20 тысяч организаций. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий.