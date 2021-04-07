Оповещения об оплате услуг стали доступны на mos.ru и в сервисе "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москвичи получили возможность подключить уведомления об оплате различных услуг на портале mos.ru и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря новой функции москвичам не придется тратить время на то, чтобы зайти в нужный сервис, открыть необходимый раздел и найти перечень новых счетов. Даже в круговороте дел они не забудут вовремя оплатить важные счета. Среди них начисления за такие востребованные у родителей услуги, как обучение детей в образовательных, творческих кружках и спортивных секциях, в детском саду и группах продленного дня", - приводят в сообщении информацию столичного департамента информационных технологий.

Новой функцией можно воспользоваться, если заранее указать в разделе "Профиль" в личном кабинете на портале mos.ru данные документов, по которым учреждения выставляют счета: паспорта, СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка. Данная информация автоматически синхронизируется с приложением.

"Пользователи mos.ru могут подписаться на уведомления в блоке "Настройка подписок". <…> Здесь перечислены темы оповещений, среди которых есть и "Начисления". Типы счетов распределены по трем категориям: начисления по номеру паспорта, начисления по СНИЛС или свидетельству о рождении ребенка. Горожане могут выбрать все доступные темы уведомлений о новых начислениях либо определенные категории, а затем отметить тот формат уведомлений (push-сообщение, письмо на электронную почту), которые желают получать", - отмечается в сообщении.

В приложении "Госуслуги Москвы" подключить уведомления необходимо в разделе "Настройки".

Всего москвичам доступны 16 тем для подключения оповещений на mos.ru. Например, жители города могут настроить напоминания об отключении горячей воды в доме, о формировании счета за жилищно-коммунальные услуги и получении электронного единого платежного документа.