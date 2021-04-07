Проект "Среда развития" для самозанятых Москвы запустят 21 апреля в центре "Моя карьера"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Проект "Среда развития" для поддержки самозанятых москвичей будет запущен 21 апреля на базе центра занятости "Моя работа" в столице. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Для многих самозанятость - отличный способ начать зарабатывать здесь и сейчас, получать доход законным путем. Москвичи, решившие зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, могут рассчитывать на образовательную и консультационную поддержку. С начала этого года свыше 2 тыс. человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и самозанятые через службу занятости. На протяжении двух лет служба занятости Москвы регулярно проводит обучение основам предпринимательской деятельности, помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать. Двадцать первого апреля мы запускаем новый проект "Среда развития" для поддержки самозанятых Москвы", - сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в проекте смогут принять участие выпускники обучающих программ по самозанятости центров "Моя работа" и "Моя карьера", заинтересованных в развитии своего дела, а также обязательное условие для участников - состоявшаяся продажа первого продукта.

Занятия проекта будут проходить один-два раза в месяц в разных форматах - групповых дискуссий, тренингов и практических занятий. Кроме этого, у каждого мероприятия будет своя тема и структура проведения. Участники смогут решить сложные задачи по развитию бизнеса, обменяться опытом и получить профессиональную поддержку экспертов.

Зарегистрироваться на встречи можно онлайн.