Более 3 тыс. раз воспользовались велопрокатом в Москве за первый день его работы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы в первый день нового сезона велопроката совершили более 3 тыс. велопоездок. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За первый день работы велопроката вы уже сделали больше 3 тыс. поездок и купили около 4 тыс. доступов (к прокату на сезон - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении

Уточняется, что в этом году велопрокат появится в таких столичных районах, как Богородское, Соколиная гора, Измайлово, Перово, Лефортовский, Текстильщики, Кузьминки и Зеленоград.

Сезон велопроката начался в Москве 6 апреля, самокаты стали доступны на два дня раньше - с 4 апреля.