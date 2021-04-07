{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 3 тыс. раз воспользовались велопрокатом в Москве за первый день его работы

Сезон велопроката начался в столице 6 апреля, самокаты стали доступны с 4 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы в первый день нового сезона велопроката совершили более 3 тыс. велопоездок. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За первый день работы велопроката вы уже сделали больше 3 тыс. поездок и купили около 4 тыс. доступов (к прокату на сезон - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении

Уточняется, что в этом году велопрокат появится в таких столичных районах, как Богородское, Соколиная гора, Измайлово, Перово, Лефортовский, Текстильщики, Кузьминки и Зеленоград.

Сезон велопроката начался в Москве 6 апреля, самокаты стали доступны на два дня раньше - с 4 апреля.

Теги
Россия
В Москве с начала года количество ДТП с участием каршеринга сократилось почти на 50%
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших уменьшилось на 50%, а раненых - на 46,5%
Читать полностью