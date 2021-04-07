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В Москве с начала года количество ДТП с участием каршеринга сократилось почти на 50%

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших уменьшилось на 50%, а раненых - на 46,5%

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга сократилось с начала года почти вполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За три месяца 2021 года на территории города Москвы зарегистрированы 80 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в результате которых два человека погибли и 100 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число происшествий уменьшилось на 47,7%, погибших - на 50%, а раненых - на 46,5%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году с участием этих автомашин произошло 368 ДТП , в которых 11 человек погибли и 439 получили ранения.

"Госавтоинспекция Москвы продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей в целях обеспечения безопасности на дорогах нашего города", - заключили в пресс-службе.

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