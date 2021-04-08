В Москве адвокат администратора Telegram-бота "Глаз бога" сообщил об окончании обыска

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его оттуда. Об этом журналистам сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Обыск закончен. Меня так и не пустили в квартиру к моему доверителю. Его вывели оттуда и увезли какие-то люди в масках. Предположительно, оперативники. Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти", - сказал он.

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога". После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.