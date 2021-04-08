МЖД улучшит шумоизоляцию на участке между Курским вокзалом и станцией Каланчевская

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Виброизолирующие маты уложат на участке от Каланчевской до Курского вокзала. Благодаря этому поезда на данном участке железной дороги в центре Москвы будут курсировать тише, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Для минимизации шумового и вибрационного воздействия от проходящих электропоездов в центре Москвы на реконструируемом участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал, будет уложено 36 тыс. кв м виброизолирующих матов. В настоящее время при помощи такой технологии ведется строительство IV главного пути", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, вдоль участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал строители уже возвели почти 2 тыс. м подпорных железобетонных стен, которые в том числе выполняют шумозащитную функцию. После завершения строительства четырех новых путей вдоль железнодорожного полотна будут установлены 3 тыс. м шумозащитных экранов.

"В соответствии с акустическими расчетами, подтвержденными ФАУ "Главгосэкспертиза России", в 38 зданиях, прилегающих к магистрали, заменят 15 тыс. окон - уже установлено 6 тыс. стеклопакетов в 9 зданиях. Кроме того, после завершения работ строители благоустроят территорию возле железнодорожной линии, высадив свыше 550 деревьев и кустарников и уложив 35 тыс. кв. м газона", - сообщили в пресс-службе.

Реконструкция участка

Как пояснил начальник МЖД Михаил Глазков, технология укладки путей на виброизолирующие маты на земляном полотне применяется в России впервые. Ранее она использовалась только для искусственных сооружений - мостов, тоннелей, путепроводов.

"В условиях плотной городской застройки на участке Курский вокзал - Каланчевская это продиктовано необходимостью максимального снижения уровня шума и вибрации как от курсирующих уже сегодня поездов второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), так и от перспективных поездов МЦД-4. Такие меры позволят обеспечить комфортные условия не только для пассажиров, но и для проживающих в прилегающих зданиях граждан", - отметил Глазков.

Реконструкция участка Москва-Каланчевская - Курский вокзал ведется в рамках подготовки к запуску МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и развития МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

Всего здесь будет уложено 16,5 км нового пути, возведен новый путепровод с девятью арочными конструкциями на Комсомольской площади, реконструированы 3 автодорожных и 1 пешеходный путепроводы, на ТПУ Каланчевская возведут 2 новые платформы и вестибюль. При строительстве участка реализуется целый комплекс экологических и природоохранных мероприятий.

Летом путь будет один

Летом движение поездов на участке Каланчевская-Курский вокзал будет переключено на новый IV главный путь, который возьмет на себя всю нагрузку по пропуску поездов в реверсивном режиме.

"В этот период большинство электричек со стороны Нахабина будут следовать до станций Дмитровская и Рижского вокзала, а со стороны Подольска - до Курского вокзала. Для поездов Рижского направления на станции Москва-Рижская построена дополнительная временная деревянная платформа", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Организация движения поездов по одному пути позволит разгрузить участок Каланчевская - Курский вокзал и приступить к следующему этапу их реконструкции: демонтажу существующей инфраструктуры и строительству трех новых железнодорожных путей.