Почти 1,8 тыс. москвичей получили консульскую легализацию документов в центрах госуслуг

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Новой услугой консульской легализации документов в центрах "Мои документы" воспользовались почти 1,8 тыс. человек с момента ее запуска. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе центров "Мои документы".

"Первоначально услуга Министерства иностранных дел РФ - консульская легализация документов - появилась во флагманском офисе "Мои документы" ЮВАО в день его открытия, 29 января этого года. За прошедшее время новой услугой в офисе воспользовались 1 245 заявителей, 1 005 из них уже получили готовые документы, содержащие легализационную надпись министерства", - рассказал собеседник агентства.

Согласно статистическим данным пресс-службы, услуга успешно зарекомендовала себя и пользуется популярностью у горожан и гостей столицы.

"С 19 февраля возможность консульской легализации документов была расширена на все остальные флагманы и Дворец "Мои документы" на ВДНХ, и спустя месяц с небольшим 550 посетителей этих офисов уже успели также воспользоваться новой услугой и оценить удобство ее получения", - добавил собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что чаще всего за консульской легализацией заявители обращались во флагманы ЦАО и ЮЗАО, на третьем месте по частоте обращения - Дворец госуслуг.

"Процедура консульской легализации подтверждает подлинность официального документа одного государства (подписи, статуса, печати должностного лица, который его выдал) для его признания в другом государстве", - рассказала собеседник агентства.

Воспользоваться услугой могут физические лица - как российские, так и иностранные граждане. Срок предоставления услуги составляет пять рабочих дней. Услуга доступна по экстерриториальному принципу в пределах города Москвы вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации. Предварительная запись не требуется.