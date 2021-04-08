Ремонт трамвайных путей в Москве планируют завершить к 10 мая

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ремонт трамвайных путей на семи участках в Москве планируют завершить не позднее 10 мая. Об этом сообщается в четвергов в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера московскому трамваю исполнилось 122 года. Несмотря на солидный возраст, трамвай остается вторым по провозной способности видом транспорта. <...> Совсем скоро мы планируем открыть все участки трамвайных путей, закрытые сейчас на ремонт (их семь). Стремимся завершить все работы к указанным в графике числам - крайняя дата 10 мая. Помешать нам может только погода, но уверены, она не подведет", - сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он пояснил, что благодаря объединению трамвайной сети с метро и применению технологий столичной подземки стало возможным завершить работы по ремонту путей в течение 1,5 месяца, - почти в 2,5 раза быстрее, чем по ранее подготовленному спецпроекту.

Согласно инфографике, размещенной в Telegram-канале, возобновление движения трамваев на улице Шаболовка планируется 10 апреля, на Авиационной улице - 14 апреля, на Волоколамском шоссе Погонном проезде - 20 апреля, на улице Свободы и в Строгине - 10 мая.

Ремонт без остановки движения

"Опыт метро позволит в дальнейшем почти никогда не закрывать движение трамваев для ремонта (это может потребоваться только в совсем сложных ситуациях). Еще несколько лет назад такие "окна" мы были вынуждены организовывать и в метро - почти каждый месяц, но сейчас участки линий закрывают только для присоединения новых станций", - отметил Ликсутов.

По его словам, на новых путях уровень шума снизится на 20%. Трамваи поедут тише в районах Строгино, Щукино, Сокол, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино, Войковский, Коптево, Тимирязевский, Богородское, Якиманка, Донской, Даниловский, Гагаринский, Академический, Преображенское, Сокольники.

"Ремонты трамвайных путей без прекращения движения - безусловно правильное и прогрессивное решение. Компенсационные автобусы обеспечивают не столь высокий уровень комфорта и скорости поездки, и сохранение движения трамваев даже при замене путей - это настоящая забота о жителях. Тем более что подобные технологии уже хорошо обкатаны в мире, и Москва в этом вопросе встанет в ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом", - прокомментировал ТАСС директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

Он отметил также значимость строительства новых трамвайных линиий. "С учетом его высокой провозной способности, новые линии однозначно будут востребованы в крупных транспортно-пересадочных узлах (например, Комсомольская и Рижская), а также в районах масштабной реновации, в которых затруднительно строительство новых линий метрополитена", - сказал эксперт.