В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Поезд, оформленный кадрами знаменитых советских и современных отечественных мультфильмов, запустили в московском метро к 85-летию "Союзмультфильма". С сегодняшнего дня и в течение полугода красочный поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро.

"Сегодня для нас очень знаменательный день, сегодня, в День российской анимации, очень знаковое для нашей студии событие - запуск юбилейного поезда, который посвящен 85-летию со дня рождения студии "Союзмультфильм". Это большой период, за это время студия и вся российская анимация прошла путь подъема, развития, мирового признания. Сегодня наша студия живет, продвигается, большими темпами развивает новые проекты и запускает новые мультфильмы", - сказала в ходе церемонии открытия генеральный продюсер "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

Она отметила, что стены тематического поезда украшены не только героями "Золотой коллекции" советских мультфильмов, но и новыми персонажами, "такими как Оранжевая корова, Зебра в клеточку, Енотки и другими".

"Поезд получился очень ярким, классным, уверен, что он понравится и юным пассажирам, и взрослым. Поезд будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев. Для поклонников студии мы выпустили специальные карты "Тройка", которые можно купить уже сегодня в наших кассах", - добавил в ходе церемонии запуска начальник службы пассажирских сервисов московского метрополитена Роман Прыганов.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве, в этом году студии исполняется 85 лет. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации. За текущий год на ней также планируется произвести порядка 200 эпизодов сериальных проектов и более 1,8 тыс. минут анимации в целом.