В Москве за год эвакуировали более 16 тыс. машин с тротуаров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Инспекторы МАДИ задержали более 16 тыс. автомобилей, припаркованных на тротуарах под запрещающими остановку и стоянку знаками. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе инспекции.

"Инспекторы МАДИ за год задержали 16,4 тыс. автомобилей, припаркованных на тротуарах под запрещающими остановку и стоянку знаками, за три месяца 2021 года - 5,1 тыс. машин. Нарушения чаще всего фиксировали в местах большого потока людей: возле метро, торговых центров, крупных транспортно-пересадочных узлов, в центре города, а также возле социальных учреждений - машины мешали пройти пешеходам и ограничивали видимость", - сообщили в пресс-службе.

Наибольшее количество нарушений правил остановки и стоянки было зафиксировано на Измайловском Валу, в Среднем Кондратьевском переулке, на Композиторской улице, Волгоградском проспекте и Сыромятнической набережной.

"Парковка на тротуарах является грубым нарушением ПДД. Из-за этого создаются неудобства для пешеходов и велосипедистов, а также появляется опасность возникновения ДТП", - напомнили в МАДИ.