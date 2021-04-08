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Видеоролики об архитектурном наследии Москвы снимут для проекта "Таганка #history&love"

Лучшие видео опубликуют на страницах департамента культурного наследия в соцсетях Tik-Tok и Instagram

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Проект для подростков "Таганка #history&love" об архитектурном наследии Таганского района Москвы запустил столичный департамент культурного наследия. Ребятам предлагают придумать и снять короткий ролик о любимом памятнике или историческом здании в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба департамента.

"Таганский район - один из старейших районов столицы. Он является неотъемлемой частью культурного и исторического центра Москвы, где расположено множество уникальных памятников. Мы хотим увлечь молодое поколение историей своего района и привить бережное отношение к историческим памятникам, и раз уж они все равно проводят время в соцсетях, то пусть делают это с пользой и в привычной им форме рассказывают об истории своего района", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Лучшие видео опубликуют на страницах департамента культурного наследия в социальных сетях Tik-Tok и Instagram. В рамках проекта школьники встретятся с известными блогерами, снимающими сюжеты об исторической архитектуре столицы, краеведами и теле- и радиоведущими и режиссерами. Они расскажут об истории Таганского района и самых значимых памятниках.

Также в столице идет прием заявок на конкурс видеороликов "Страна открытий". До 31 мая подростки в возрасте от 15 до 17 лет могут снимать короткие видео о любимых местах своего города. Их необходимо опубликовать в социальной сети Tik-Tok, поставив два хештега - #странаоткрытий и название своего города. Победители смогут стать амбассадорами своего региона, получить призы, а также отправиться в путешествие с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

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