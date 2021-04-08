Два строения сохранят при реконструкции исторических зданий на Ивановской горке в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Инвестор в ходе реконструкции исторических зданий в районе Ивановской горки в Москве сохранит два строения, не обладающих охранным статусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

В четверг состоялось заседание Научно-методического совета при Мосгорнаследии, в рамках которого эксперты обсудили судьбу комплекса Архива коллегии иностранных дел, палат Украинцева и строений Юргенсона. Инвестор представил на обсуждение предварительную концепцию сохранения и приспособления исторических зданий. После окончания всех работ в зданиях разместятся общественные, выставочные, арт-пространства и музей.

"По итогам представленной концепции и обсуждений Научно-методический совет при Мосгорнаследии рекомендовал сохранить два строения - Хохловский пер., д. 7-9, стр. 6 и стр. 7, не обладающих охранным статусом. Кроме того, совет решил сформировать рабочую группу из ведущих реставраторов, членов научно-методического совета для сопровождения проекта и консультаций авторов проекта", - сказал председатель научно-методического совета при Мосгорнаследии Андрей Баталов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что концепция реставрации предполагает сохранение, консервацию аутентичных деталей и декора исторических зданий, включая строение 6 и хозяйственную постройку. В частности, фасады зданий расчистят от поздних наслоений, обнаруженные исторические слои обмазки по кирпичу и штукатурные слои более позднего периода законсервируют. В месте расположения утраченного в настоящее время красного крыльца будут проведены археологические раскопки, по результатам которых будет принято решение о музеефикации сохранившихся элементов.

Кроме того, эксперты приняли решение включить в предмет охраны палат дьяка Украинцева дворовую часть, которая до этого была в составе другого памятника - Московского архива коллегии иностранных дел.

"Так называемый район Ивановской горки - один из "семи холмов" Москвы - безусловно, является важным местом столицы. Здесь сконцентрированы здания различных эпох развития города. Самые выдающиеся из них признаны объектами культурного наследия и сейчас находятся в процессе реставрации. Все работы проходят под контролем нашего ведомства", - добавил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова также приводятся в материале.