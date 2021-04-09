В Москве ожидается скачок атмосферного давления

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Скачок атмосферного давления ожидает москвичей в пятницу. Давление повысится на 15-18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом, а к выходным вырастет до 760 мм ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

"Начинает расти давление, причем очень интенсивно. Давление в пятницу повысится на 15-18 мм ртутного столба по сравнению с четвергом и продолжит расти до субботы-воскресенья", - сообщил он.

По словам Вильфанда, к выходным атмосферное давление вырастет до 760 мм ртутного столба, а в четверг оно составляет 735 мм ртутного столба. "Это связано с тем, что после южного циклона наступает период антициклональной погоды", - отметил метеоролог.