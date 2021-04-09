Старейший кинотеатр Москвы "Художественный" вновь открывается для гостей после реставрации

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Старейший кинотеатр Москвы "Художественный", расположенный в центре столицы на Арбатской площади, вновь открывается для зрителей после длительной реставрации. Первый сеанс начнется в 09:10, а вечером состоится российская премьера фильма "Отец" Флориана Зеллера.

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы.

Старейший кинотеатр Москвы был закрыт на реставрацию в январе 2014 года.

Теперь "Художественный" будет открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 03:00. Всего в кинотеатре четыре зала - большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.

Сейчас заполняемость всех залов ограничена 50%. Для безопасности посетителей организована рассадка с соблюдением дистанции, а интервалы между сеансами увеличены до 30 минут. В связи с эпидемиологической обстановкой приобрести билеты на сеансы можно только онлайн на официальном сайте учреждения. Минимальная стоимость билета на регулярные сеансы будет составлять 290 рублей.

Как ранее сообщали в пресс-службе кинотеатра, каждые выходные будут организованы экскурсии по зданию: зрителям расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы в последние 111 лет.