Синоптики прогнозируют летние дожди в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Летние кратковременные дожди, которые резко сменяются ясной погодой, придут в Москву в среду. До этого осадков не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды возможны небольшие дожди, но будут они по летнему типу кратковременными. Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки. Летом это классический вариант. Кратковременные осадки, затем вновь ясное небо", - сказал он.

По словам Вильфанда, до этого дожди были переносными, формирующими за счет влажного воздуха и конденсации водяного пара.

До среды осадков в Москве не ожидается, отметил метеоролог.