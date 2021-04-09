Благоустройство Садовнической набережной началось в центре Москвы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Работы по благоустройству начались на Садовнической набережной, а также на одноименной улице и в Раушских переулках в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды, в том числе вдоль Москвы-реки. Основная цель - создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках благоустройства в подземные коллекторы уберут около 11 тыс. метров воздушных кабельных линий, для дополнительного подключения или их ремонта сделают более 200 кабельных колодцев. Кроме этого, тротуары замостят гранитной плитой, на проезжей части поменяют асфальтобетонное покрытие. Также запланировано обустройство ливневой канализации и установка 80 дождеприемных решеток.

"На Садовнической улице около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите", - добавил Бирюков.

По его словам, для обеспечения безопасности пешеходов на Садовнической набережной и одноименной улице, а также в Раушских переулках установят около 320 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Парапеты набережной акцентируют при помощи 380 специальных светильников. На территории приведут в порядок существующие газоны и разобьют новые, появятся 400 различных малых архитектурных форм, шесть навигационных стел и восемь современных остановочных павильонов.

"Одна из задач благоустройства - озеленение территории. Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Дополнительно будут высажены более 70 деревьев-крупномеров, в том числе красный клен и декоративная яблоня. Они создадут защитную зону между тротуаром и дорогой", - подчеркнул Бирюков.

Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе этого года.