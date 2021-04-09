Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве отреставрируют

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Работы по реставрации памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве планируют начать в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в ходе работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит стилобата из лабрадорита, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник.

Высота колонны, которую венчает фигура, 38 м. На площадке рядом с монументом установлен стилизованный макет корабля "Восток". Его украшает литая надпись: "12 апреля 1961 года советский космический корабль "Восток" с человеком на борту совершил полет вокруг Земного шара. Первый человек, проникший в космос, - гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин".

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установили на одноименной площади на Ленинском проспекте 4 июля 1980 года. Авторы титанового монумента - скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский, Федор Гажевский и конструктор Алексей Судаков.

Основная часть композиции выполнена из титана, который применяется в строительстве космических кораблей и самолетов. Памятник Юрию Гагарину стал первым монументальным сооружением из литого титана. Фигура состоит из 239 блоков, скрепленных болтами из титанового сплава. Ее высота - 14 м.