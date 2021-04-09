На сервисе Russpass появились тематические маршруты ко Дню космонавтики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тематические маршруты ко Дню космонавтики появились на цифровом московском сервисе Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ко Дню космонавтики на цифровом сервисе Russpass создали специальный раздел "60 лет в космосе". В нем путешественники могут найти более 40 тематических туров, маршрутов и достопримечательностей, которые помогут изучить историю освоения космоса. Самостоятельно можно исследовать маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Самаре, Калуге и Челябинску", - говорится в сообщении.

С помощью Russpass можно составить собственный маршрут по местам, связанным с космосом. Ко Дню космонавтики в сервис включили музеи, планетарии, обсерватории и другие тематические достопримечательности.

"Для пользователей, которые хотят погрузиться в историю космонавтики на несколько дней, есть готовые предложения - например, тур "Ворота в космос". В его программу входит даже посещение космодрома Восточный. А после тематического тура в Самару можно убедиться, что этот город достоин называться космической столицей России", - говорится в сообщении.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением.