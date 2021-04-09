В Москве завершился конкурс "Школа самых классных классных - 2021"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Конкурс "Школа самых классных классных - 2021" состоялся в Москве. Победителем стала команда Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П. Р. Поповича, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве завершился конкурс команд классных руководителей "Школа самых классных классных - 2021". Заключительный этап конкурса проходил в столице с 26 марта по 8 апреля. В финале принимали участие 25 команд. Им предстояло пройти два испытания: лидеры команд должны были сразиться на интеллектуальной дуэли, а ученики - показать презентацию своего образовательного учреждения", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что жюри оценивало оригинальность, художественную выразительность, точность и полноту раскрытия темы, культуру публичного выступления, умение управлять аудиторией и работать в команде.

"Конкурс [был] организован Ассоциацией классных руководителей Москвы при поддержке Городского психолого-педагогического центра", - рассказал собеседник агентства.

По словам капитана победившей команды Елены Лебедевой, конкурс дал возможность осознать, как много еще впереди непокоренных вершин. Кроме того, конкурс позволил провести обмен опытом с коллегами.