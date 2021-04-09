В Москве пройдет фестиваль науки и технологий "Geek Picnic"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Впервые фестиваль "Geek Picnic" 31 июля пройдет в столичном Парке Горького. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе проекта.

"Крупнейший в России фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет 31 июля в Парке Горького. Темой этого года станет REHAB - восстановление. В 2020 году и странам, и семьям, и отдельным гражданам пришлось непросто. Лекции и дискуссии, ярмарка вакансий, выставка технологий, психологические тренинги с искусственным интеллектом - все на фестивале будет посвящено выходу из кризиса", - рассказал собеседник агентства.

По словам организаторов, на территории Пушкинской набережной вырастет настоящий город будущего с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники.

"Мы очень рады, что в этом году нам удалось договориться о проведении фестиваля в Парке Горького. Благодаря локации фестиваль станет доступнее и удобнее как для москвичей, так и для гостей столицы. К сожалению, в прошлом году проведению офлайн-фестиваля помешала пандемия, но мы уверены, что в этом году мы сможем реализовать все наши идеи", - сказала генеральный директор фестиваля "Geek Picnic" Марина Смирнова.

По традиции фестиваль будет разделен на несколько зон. В зоне Expo будут представлены самые интересные российские и зарубежные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, дроны и беспилотники, цифровые двойники, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры, зона AR и VR, разработки технопарков.

"В зоне Campus будут размещены многочисленные лектории, пройдут мастер-классы, круглые столы и дебаты. В рамках образовательной программы этого года обсудят будущее космоса, климата, биотехнологий, искусственного интеллекта, урбанистики и IT и т. д.). В связи с закрытостью границ из-за пандемии на фестивале будет использован гибридный формат: зарубежные спикеры будут представлены онлайн, при этом онлайн-участники смогут взаимодействовать с присутствующими на фестивале, появляясь на больших плазмах", - рассказал собеседник агентства.

О фестивале

Geek Picnic проводится с 2011 года, ежегодно фестиваль объединяет ученых и изобретателей со всего мира, крупнейшие высшие учебные заведения, технопарки и стартапы. Посещаемость фестиваля составляет более 100 тыс. человек в год. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в онлайн-формате на платформе PINE, что дало возможность апробировать новейшие образовательные и демонстрационные методики, в том числе виртуальные экскурсии с эффектом присутствия, пикник на Марсе, онлайн-консультации с HR представителями крупнейших компаний мира.