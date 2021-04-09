В главархив Москвы можно будет передать на хранение фотопленки из семейных архивов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Фотопленки из семейных архивов можно будет передавать на хранение в главархив Москвы с мая 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, фотографии, письма и личные истории могут рассказать, какими усилиями и жертвами советские люди шли к победе. Два года назад была запущена акция "Москва - с заботой об истории", благодаря которой каждый житель Москвы, а также других регионов страны может сдать на вечное хранение в главархив документы и предметы военного времени. Ракова отметила, что там все реликвии не только сохранят для следующих поколений, но и расскажут о них в масштабах всего города. С мая раширяется проект и начинается прием фотопленки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов.

Сейчас москвичи могут принести в центры госуслуг фронтовые письма и фотографии, номера газет военных лет и предметы быта. С мая благодаря снимкам из личных архивов москвичей можно будет узнать или вспомнить, куда любили ездить горожане на отдых, во что одевались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали Новый год и свадьбу. Фотографии с переданных пленок оцифруют. С согласия автора их могут представить на выставках главархива и в образовательных проектах.

В 2019 году в преддверии 9 Мая центры госуслуг "Мои документы" и главархив Москвы запустили акцию "Москва - с заботой об истории". Благодаря ей стало возможным сохранить подлинные материалы времен Великой Отечественной войны для будущих поколений. Весной прошлого года, во время режима самоизоляции, проект не прекращал работу. Экспозиции перешли в онлайн-формат на платформе "Я дома". Сейчас посмотреть выставки можно офлайн и онлайн.