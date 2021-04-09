Тематический игровой центр создадут в Москве к 70-летию книг о Незнайке

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тематический плейхаб - уличный игровой центр с возможностью бесконечной игры - создадут в 2023 году на территории жилого комплекса (ЖК) "Новое Внуково" к 70-летию первой книги Николая Носова о Незнайке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"На территории ЖК "Новое Внуково" будет построен плейхаб - уличный игровой центр с возможностью бесконечной игры. Проект реализует группа "Самолет" в п. Кокошкино, вблизи д. Санино (Новомосковский административный округ). <...> Ввод пространства в эксплуатацию намечен на 2023 год - год 70-летия первой книги Николая Носова о Незнайке", - говорится в сообщении.

Проектирование детского плейхаба вблизи реки Незнайки уже завершено, разработкой концепции занималось архитектурное бюро GAFA. Площадка будет разделена на три тематические зоны. "Центральная часть плейхаба будет называться "На Луне". Доминанта этой зоны - детский игровой комплекс "Луноход". Основной игровой маршрут проходит через элемент, который своей структурой имитирует стыковочный узел шаттлов и ракет", - отметили в пресс-службе.

Зона "На орбите" - территория отдыха для родителей. Там будет расположен навес с дополнительной игровой функцией и амфитеатр. Завершающий штрих - площадка для малышей "В открытом космосе", где появится большой игровой холм с элементами для разнообразной игровой активности: тоннели, скалодром, канаты, горка.

"Проектируя игровые пространства, мы стремимся подчеркнуть локальную идентичность места и создать такое пространство для детей и подростков, которое будет побуждать фантазировать, чувствовать детали и изобретать. Так, местная река Незнайка стала проводником в затейливый мир, выдуманный Николаем Носовым", - привели в пресс-службе группы "Самолет" слова куратора ландшафтного направления в GAFA Виктории Баркаловой.

Как отметил директор по продажам группы "Самолет" Кирилл Храпов, такие пространства должны помочь "оторвать детей от гаджетов и предложить им помечтать и пофантазировать, развить страсть к познанию и изучению мира". "Мы стремимся наполнить наши детские пространства и познавательной функцией. Здесь родители смогут объяснить своим детям, что такое орбита. Или как рассчитывается траектория движения Луны", - цитирует его пресс-служба застройщика.