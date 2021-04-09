Многоуровневая перехватывающая парковка появится в составе ТПУ "Ховрино" в 2022 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Строительство многоуровневой перехватывающей парковки в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" в Москве планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

"На севере столицы продолжает формироваться крупный транспортно-пересадочный узел "Ховрино", который уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, перспективный маршрут МЦД-3 и международный автовокзал "Северные ворота". В следующем году пользоваться ТПУ станет удобнее автомобилистам - здесь появится многоуровневая перехватывающая парковка. Ввод объекта запланирован в первой половине 2022 года", - приводятся слова замэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

По его словам, проектирование объекта завершено, в настоящее время ведутся работы подготовительного периода - подготовка строительной площадки, вынос инженерных коммуникаций.

"Парковка на 200 машиномест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тыс. кв. м. Водители смогут с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт и экономить время в пути, избегая возможных пробок", - добавил Бочкарёв.

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро открылась в 2017 году, позже здесь заработал международный автобусный вокзал "Северные ворота", а в конце прошлого года открылась железнодорожная станция, которая станет частью перспективного маршрута Московских центральных диаметров.