Экскурсии, концерты и кинопоказы ко Дню космонавтики состоятся на ВДНХ с 9 по 12 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии, лекции, кинопоказы, концерты и спектакль "Космолет № 1" состоятся на ВДНХ 9-12 апреля в честь Дня космонавтики. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Главная выставка страны подготовила праздничную программу ко Дню космонавтики. Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии, презентация двух новых космических экспонатов, спектакль "Космолет № 1", концерт инди-группы On-The-Go с оркестром. Кроме того, все желающие смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, который пройдет в центре "Космонавтика и авиация", - говорится в сообщении.

Начнется празднование Дня космонавтики с запуска космического корабля "Союз МС-18" на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция старта ракеты с космодрома Байконур планируется в группе ВДНХ в соцсети "Одноклассники", 9 апреля с 13:10 мск прямую трансляцию запуска и стыковки с МКС пилотируемого корабля будет вести летчик-космонавт Герой России президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин.

Кроме того, 9-12 апреля в Доме культуры ВДНХ и в павильоне "Умный город" состоятся лекции ведущих инженеров, ученых, известных популяризаторов космоса. В центре "Космонавтика и авиация" 11 апреля в 10:00 мск состоится первый Всероссийский космический диктант, откуда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки со всей России. Также 11 апреля в 12:00 мск и в 13:00 мск Юрчихин проведет бесплатные экскурсии по центру "Космонавтика и авиация", а 12 апреля в центре пройдут бесплатные обзорные экскурсии.

"11 апреля в 13:00 и в 15:30, а также 12 апреля в 13:00 и в 15:30 гостей главной выставки ждут космические экскурсии по территории ВДНХ. Посетителям расскажут о первых полетах в космос, о станции "Луна-9", совершившей первую мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, и советском космическом корабле "Союз". Экскурсанты также узнают о визите Юрия Гагарина на ВДНХ и каштановой аллее Космонавтов, первое дерево на которой было посажено в 1968 году летчиком-космонавтом Павлом Беляевым в память о коллегах", - отмечается в сообщении.

Спектакль и кинопоказы

В центре "Космонавтика и авиация" 11 апреля в 12:00 мск пройдет спектакль для взрослых и детей "Космолет № 1", поставленный режиссером Виктором Алферовым по книге детских стихов Веры Полозковой. В 20:00 мск в центре выступит инди-группа On-The-Go в сопровождении симфонического оркестра. Вход по предварительной регистрации, в этом случае он бесплатный. Тем, кто не успеет зарегистрироваться, придется купить онлайн-билет.

Также в эти дни на ВДНХ состоятся концерт ансамбля камерной музыки Simple Music Ensemble; интерактивная встреча-конкурс, где гости познакомятся с самыми известными космокомиксами; лекция "Космос в представлении средневекового человека" Николая Буцких; показ научно-фантастического фильма Ричарда Викторова "Москва - Кассиопея"; онлайн-лекции "Павел Клушанцев и Стенли Кубрик: звездный союз" о советском режиссере и мастере спецэффектов, "Место назначения: Земля" об игровых фильмах США 1950-1960-х годов в жанре научной фантастики, в которых человечество сталкивается с пришельцами; а также научно-познавательная лекция для детей и взрослых "Океан в космосе" в "Москвариуме".