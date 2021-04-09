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Движение на синей ветке метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром

По информации источника в правоохранительных органах, пассажир, упавший на пути на станции метро "Парк победы", выжил

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метро введены в график после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщается в пятницу в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на центральном участке синей ветки были увеличены интервалы движения в сторону запада из-за человека на путях. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, пассажир, упавший на пути на станции "Парк победы" на центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метро, выжил, ему оказывается помощь.

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