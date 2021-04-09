Фотографию Юрия Гагарина покажут на медиафасаде Останкинской телебашни 12 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку 12 апреля. На медиафасады Останкинской башни будет выведен мультипликационный старт ракеты и фотография Юрия Гагарина, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РТРС.

"12 апреля на Останкинской башне появится открытка - поздравление с Днем Космонавтики. На медиафасады будет выведен мультипликационный старт ракеты, фотография Юрия Гагарина с его знаменитой улыбкой", - сообщили в пресс-службе.

Также праздничную подсветку зажгут телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Мурманске, Воронеже, Челябинске, Костроме, Пензе, Туле, Ростове-на-Дону и других городах страны.

"Сенсационный орбитальный полет вокруг Земли советского летчика - космонавта на корабле "Восток-1" 60 лет назад продолжался 108 минут. Освоение Космоса открыло двери в том числе и для развития телерадиовещания. Сегодня доставка телесигнала с помощью космических спутников связи дает возможность транслировать временные дубли телепрограмм во все часовые пояса страны", - заключили в пресс-службе.