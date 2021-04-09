В Москве завершили демонтаж световых конструкций, украшавших город с декабря

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Демонтаж праздничных световых конструкций завершили в пятницу в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня завершили демонтаж праздничных конструкций. За неделю специалисты убрали 3 743 световые конструкции. В этом году они украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго - до 1 апреля", - говорится в публикации.

Как раннее сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года.

"Все конструкции используются повторно из года в год. На складах украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют. Всего в этом году столицу украшали около 4 тыс. различных декоративных конструкций", - заключили в комплексе.