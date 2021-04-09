Участок Серебрянического переулка в Москве перекроют из-за киносъемок с 10 по 17 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке Серебрянического переулка в центре Москвы перекроют из-за проведения киносъемок в период с 10 апреля по 17 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"В связи с проведением киносъемок в Серебряническом переулке на участке от дома 12 строение 1 по Серебряническому переулку до дома 5 по Яузской улице будет полностью перекрыто движение автотранспорта в период с 00:01 10 апреля до 23:59 17 апреля", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта рекомендует водителям заранее выбирать маршруты и пути объезда.