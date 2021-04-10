В московских театрах начали устанавливать точки доступа к городскому Wi-Fi

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Точки доступа к городскому Wi-Fi начали устанавливать в театрах Москвы, подключиться к бесплатному беспроводному интернету можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой - для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что бесплатный беспроводной интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и детском музыкальном театре "Экспромт". Всего в них установлено 18 точек доступа.

Кроме культурных площадок и улиц в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, бесплатный Wi-Fi доступен в парках и общежитиях вузов. Единое Wi-Fi-пространство позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации.

"Сегодня городская Wi-Fi-сеть насчитывает более 20,2 тыс. точек подключения. Беспроводной интернет есть в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети "Москино" и киноклубе-музее "Эльдар", в учреждениях культуры действует свыше 3,8 тыс. точек доступа. Также Wi-Fi работает в 45 столичных парках. Еще около 11,6 тыс. точек подключения находятся в 162 корпусах студенческих общежитий 32 вузов", - говорится в материале.