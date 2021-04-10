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Около 3 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве 11 апреля

Стадионы "Динамо" и "Локомотив" и прилегающую территорию обследовали кинологи с собаками и представители МЧС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 25-го тура Российской премьер-лиги на стадионах "Динамо" и "Локомотив" в Москве 11 апреля. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Безопасность на футбольных матчах 25 тура Российской премьер-лиги обеспечат порядка 3 тыс. человек", - сказали в пресс-службе. 11 апреля в столице на Центральном стадионе "Динамо" "Динамо" сыграет с "Уралом", а на стадионе "Локомотив" пройдет матч между московскими командами "Спартак" и "Локомотив". 

Для обеспечения безопасности на Центральном стадионе "Динамо" во время матча "Динамо" - "Урал" задействуют порядка 780 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 310 военных Федеральной службы войск нацгвардии и более 260 сотрудников сотрудников ОМОН и полиции. Во время спортивного мероприятия общественный порядок будут обеспечивать около 1 360 человек.

Общественный порядок на стадионе "Локомотив" на матче "Локомотив" - "Спартак"  будет обеспечивать наряд численностью свыше 1 570 человек, среди которых порядка 500 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 520 бойцов ОМОН и полицейских, а также свыше 540 военнослужащих Федеральной службы войск нацгвардии.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали представители МЧС и кинологи с собаками, добавили в департаменте.

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