МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. В Москве в ближайшие годы построят или реконструируют шесть электродепо Московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в субботу в ходе открытия пускового комплекса электродепо "Сокол".

"В ближайшие годы еще предстоит построить и реконструировать шесть таких заводов для того, чтобы запустить Большую кольцевую линию метрополитена, радиальные линии метро, которые мы строим", - пояснил Собянин.

По его словам, за последние несколько лет в российской столице построили и реконструировали порядка 11 электродепо. "Это половина от всего, что было в Москве и метрополитене. Даже реконструируемые электродепо - это новые огромные цеха рядом со старыми", - сказал мэр.

Он отметил, что на Соколе построен мощный завод по эксплуатации подвижного состава, а позднее будут реконструированы действующие устаревшие корпуса электродепо. По его словам, вся проделанная работа позволит работника качественно выполнять свои обязанности по обслуживанию и ремонту поездов.

Электродепо Московского метрополитена

В пресс-службе мэра и правительства города уточнили, что Московский метрополитен располагает 20 электродепо. Депо "Нижегородское" начнет обслуживание подвижного состава после ввода в эксплуатацию восточного участка большой кольцевой линии.

Начиная с 2011 года в рамках программы развития московского метрополитена было построено или реконструировано 11 электродепо: шесть новых - "Митино", "Братеево", "Нижегородское", "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево", а также пять реконструированных - "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Владыкино" и "Сокол". В 2022-2023 гг. планируется построить еще два электродепо - "Аминьевское" и "Южное" ("Братеево-2"). Таким образом, к концу 2023 года подвижной состав Московского метрополитена будут обслуживать 23 электродепо. Из них три депо - "Замоскворецкое", "Нижегородское", "Аминьевское" - будут работать в составе Большой кольцевой линии.

В 2024-2027 годах планируется провести реконструкцию электродепо "Новогиреево" Калининской линии, построить электродепо "Саларьево" ("Столбово") Сокольнической линии, а также два электродепо для обслуживания Троицкой линии метро. В составе перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро предполагается строительство электродепо "Ильинское" и "Красный строитель" ("Бирюлевское").