В Москве более 1,1 тыс. памятников промоют после зимы до конца апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Масштабные работы по промывке памятников после зимы пройдут в Москве, до конца апреля планируется отмыть более 1,1 тыс. объектов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии <...> В Москве до конца апреля промоют после зимы более 1,1 тыс. различных памятников", - сказал Бирюков.

По его словам, титановые монументы промывают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействует на поверхности сооружений. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники, поливомоечные машины, небольшие монументы очищают вручную.

Как уточнил заммэра, перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершении монумент насухо вытирают.

"Особое внимание уделяется очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей", - добавил Бирюков.

Он напомнил, что сотрудники комплекса городского хозяйства уже промыли после зимы Триумфальную арку, Монумент Победы на Поклонной горе, памятники Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и Монумент покорителям космоса на ВДНХ.