В ГУ МЧС по Москве опровергли информацию о том, что пожарных обязали экономить топливо

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Информация о том, что пожарных Москвы обязали обходиться минимальным количество машин при пожаре в целях экономии топлива не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Ранее в субботу Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что якобы в связи с тем, что ведомство не успело заключить необходимые контракты на поставку топлива, пожарных в Москве обязали не ездить на вызовы "вхолостую" и обходиться минимальным количеством машин на пожаре. "Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов", - сказали в пресс-службе главка.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Москве подчеркнули, что все пожарно-тактические и иные виды учений проводятся в плановом порядке, на третью декаду апреля сдвинуты исключительно занятия в теплодымокамере, но не более, чем на две недели согласно утвержденному графику.