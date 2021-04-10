Поезда по МЦД-2, Курскому и Рижскому направлениям МЖД опаздывают по техническим причинам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Интервалы в движении поездов по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2), Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам в пути задержаны некоторые пригородные поезда Курского, Рижского направлений и МЦД-2. Железнодорожники принимают все меры по сокращению опоздания электричек. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.