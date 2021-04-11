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В Москве ожидаются переменная облачность и до 17 градусов

Сила ветра составит 3-8 м/с

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура также будет колебаться в пределах 15-17 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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