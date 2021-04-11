В правоохранительных органах рассказали, что чаще всего воруют в магазинах Москвы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Водка и коньяк стали наиболее популярными товарами, которые воруют в столичных магазинах. Также часто с прилавков похищают сыр, колбасы, рыбу, масло и шоколад, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Заявления о краже в магазинах поступают в полицию ежедневно. Чаще всего сообщают о пропаже алкогольной продукции, в частности, водки и коньяка стоимостью до 600 рублей. Реже воруют вино, шампанское и виски, при этом цена на эти товары иногда достигает даже более 250 тыс. рублей и выше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в комплекте с недорогим алкоголем воры из магазинов часто забирают различные сыры, колбасы, фасованную рыбу, сливочное масло, иногда плитки шоколада. "Воруют не только продукты и алкоголь. Регулярно заявляется о пропажах с витрин магазинов антиперспирантов, шампуня, дезодорантов-спрей, в парфюмерных магазинах недосчитываются различных средств для лица и кремов, декоративной косметики, парфюмерной воды различных брендов", - добавил источник, отметив, что средняя цена похищенных товаров составляет до 20 тыс. рублей, но бывают исключения.

Среди электроники в Москве часто похищают чехлы для гаджетов, телефоны, видеорегистраторы, зарядные устройства, эпиляторы, часы, среди одежды - куртки, брюки, джемперы и обувь. "В магазинах воруют и книги, в том числе дорогостоящие", - сказал собеседник агентства.