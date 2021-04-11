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Собянин: эксплуатационные мощности московского метро за последние годы почти удвоились

Ранее мэр столицы отметил, что новая система безопасности и управления движением поездов начнет работать в столичном метрополитене в начале 2022 года

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-эксплуатационные мощности московского метрополитена увеличелись почти вдвое за последние годы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы за последние годы практически удвоили ремонтно-эксплуатационные мощности метрополитена", - сказал он.

Ранее мэр столицы сообщил, что новая система безопасности и управления движением поездов начнет работать в московском метрополитене в начале 2022 года.

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