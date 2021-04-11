Собянин заявил, что второй этап реновации жилья в Москве по масштабам превзойдет первый

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что второй этап реновации жилья в столице будет масштабнее первого. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, там будет на этих площадках уже вторая волна [реновации жилья], которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - сказал он.

Собянин отметил, что в столице есть несколько сложных с точки зрения проектирования районов. "Это такая кропотливая, штучная работа", - добавил мэр.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что количество стартовых площадок для столичной программы реновации увеличилось на 12 и достигло 500. В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн человек.