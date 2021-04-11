В Москве выпустили тематические карты "Тройка" ко Дню космонавтики

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" запустили в Москве ко Дню космонавтики. Всего в продажу поступило 30 тыс. лимитированных карт, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Продолжаем готовиться ко Дню космонавтики и запускаем особенные "Тройки". Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу три космические карты. Их главный герой, конечно, Юрий Гагарин", - говорится в сообщении.

В числе новых транспортных карт "Тройка" от московского планетария. На ней изображен Юрий Гагарин на историческом витраже. Оригинал витража можно увидеть в первом зале Урании в самом планетарии.

"Тройка" с музеем Космонавтики к 60-летию полета Ю. Гагарина. И "Тройка" с факсимиле первого космонавта - это подарок от Роскосмоса. Появится с 12 апреля", - говорится в сообщении.

Общий тираж карт - 30 тыс. экземпляров.