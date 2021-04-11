Участок "Дубровка" - "Волжская" салатовой линии московского метро закроют с 1 по 23 мая

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Дубровка" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии с 1 по 23 мая, для комфортного передвижения пассажиров во время закрытия участка метро будут работать автобусы КМ и изменятся схемы движения нескольких действующих маршрутов. Закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение. В зоне проходки тоннеля очень сложная геология, строителям понадобится больше времени, чем обычно, чтобы провести работы", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что участком "Дубровка" - "Волжская" сейчас пользуются свыше 92 тыс. пассажиров в будний день. Для передвижения пассажиров во время закрытий планируется задействовать около 200 автобусов-гармошек КМ, а также разрабатываются альтернативные схемы движения городского транспорта.

"Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров мы изменим схему движения в районе. Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено", - предупредили в департаменте.

Северный тоннель

Сильные затруднения ожидаются в районе Северного тоннеля, так как движение по нему осуществляется по одной полосе и будет разрешено только для городского транспорта. "Мы понимаем, что это будет сложное и длительное закрытие, пассажирам придется изменить свои привычные маршруты и, возможно, время поездок. Однако мы постараемся минимизировать все неудобства от временных ограничений и предложить наиболее оптимальные варианты. Просим вас заранее подробно их изучить и подобрать наиболее удобный маршрут с учетом наших рекомендаций", - обратились в департаменте к пассажирам.

Благодаря полному вводу БКЛ в метро на юге Москвы станет значительно комфортнее: южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15-18%. "После строительства новой станции "Печатники" БКЛ станет свободнее на соседней станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%, появятся новые маршруты, а удобные и быстрые пересадки сэкономят время", - заключили в пресс-службе.