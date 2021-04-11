Пользователи велопроката в Москве совершили 35 тыс. поездок с начала сезона

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пользователи велопроката в Москве совершили 35 тыс. поездок с момента старта сезона в 2021 году. Об этом в воскресенье написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"На этой неделе открыли сезон велопроката. К этому дню пользователи совершили 35 тыс. поездок. Во время пандемии велопрокат стал еще популярней, будем расширять инфраструктуру", - написал мэр.

Он добавил, что в планах на текущий год сделать более тысячи парковок для личных велосипедов, а также поставить 67 станций проката в новых районах.

"Московский транспорт открывает станции там, где предлагают жители. Пожелания можно прислать в чат-бот Telegram-канала "Дептранс Москвы" или на Единый транспортный портал", - написал мэр.

Сезон велопроката начался в Москве 6 апреля, самокаты стали доступны на два дня раньше - с 4 апреля.