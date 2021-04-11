Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается по-летнему теплая погода в ближайшие дни

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Воздух в Москве будет прогреваться до 20-23 градусов тепла в первой половине недели, что близко к рекордным значениям. Погода будет летней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в течение этой пятидневки будет просто очень теплая. Мы прогнозируем, что в понедельник будет 14-16, до 18 градусов. Во вторник уже 20-22 градуса. В среду - 21-23 градуса. Максимальные температуры, которые были за весь период метеонаблюдений, 13, 14 апреля были 20-21 градус. То есть температуры прогнозируются близкие к рекордным: чуть выше, чуть ниже", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 6-8 градусов выше нормы. "Это летняя погода. Она соответствует раннему лету", - отметил он.

Однако жара в столице будет комфортной, так как воздушные массы будут идти с юга и юго-востока. "Поскольку воздушные массы приходят с юга и юго-востока, они не только теплые, но и не насыщенные влагой. Поэтому нет той тяжести, когда тепло, но еще и влажно", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 14-16 градусов тепла, во вторник - 20-22 градуса тепла, в среду - 21-23 градусов тепла, в четверг - 14-19 градусов тепла, в пятницу - 10-15 градусов тепла, в субботу - 13-18 градусов тепла.